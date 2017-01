Ein anhaltender Umsatzschwund hat den schwedischen Telekom-Ausrüster Ericsson zum Jahresende überraschend in die Verlustzone gedrückt. Operativ fiel im vierten Quartal ein Fehlbetrag von umgerechnet rund 31,5 Millionen Euro an nach einem Gewinn von rund 1,2 Milliarden Euro vor einem Jahr, wie der Weltmarktführer am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz ging um elf Prozent auf knapp 6,9 Milliarden Euro zurück. Auf Ericssons größtem Markt Nordamerika schrumpften die Geschäfte um 13 Prozent, in West- und Mitteleuropa gar um rund ein Fünftel. Kurzfristig sei es wichtig, sich zu stabilisieren und Rentabilität vor Wachstum zu stellen, erklärte Vorstandschef Borje Ekholm. Ericsson setze daher den Sparkurs fort und kürze erstmals seit 2008 in den Zeiten der Finanzkrise die Dividende.

Ericsson-Aktien stiegen am Donnerstag um 5,2 Prozent.