Doch nach Ansicht von Facebook wird dies kaum reichen. "Egal, wie viele Mitarbeiter wir für den Job engagieren, wir werden nie dazu in der Lage sein, alles zu sehen, was im Netzwerk vorgeht", erklärte Zuckerberg. Künstliche Intelligenz werde im Laufe der Zeit besser darin werden, “Inhalte zu markieren, die wir uns genauer ansehen müssen", sagte der Facebook-Chef.

Experten schätzen, dass künstliche Intelligenz bisher nur eine erste grobe Auswahl diskussionswürdiger Beiträge bewerkstelligen könne. Heutige Maschinen können etwa erkennen, was Menschen in einem Video sagen oder welche Gegenstände zu sehen sind, sagt Peter Eckersley von der Electronic Frontier Foundation (EFF), einer US-Nichtregierungsorganisation, die sich für die Einhaltung von Grundrechten im Informationszeitalter einsetzt. Ein harmloses Videospiel mit Kampfszenen von einem Spot der Terrororganisation Islamischer Staat zu unterscheiden, sei durchaus möglich, so der Experte.