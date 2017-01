Düsseldorf Mark Zuckerberg will sein riesiges Strandgrundstück auf der Insel Kauai laut US-Medienberichten durch Zwangsverkäufe benachbarter Grundstücksinseln ausweiten. Der Facebook-Gründer habe am 30. Dezember mehrere Klagen vor einem Gericht auf Hawaii eingereicht.

Hintergrund ist, dass es auf Hawaii erst seit 1848 Privatbesitz von Grundstücken gibt. Den Besitz kann danach für sich reklamieren, wer eine lange und dauerhafte Nutzung nachweisen kann, wobei sich die Eigentumsrechte – grob vereinfacht – jeweils auf sämtliche Nachkommen der nächsten Generation übertragen. Da die Ländereien so häufig von einer Generation auf die folgende übertragen werden, sind die jeweiligen Anteile inzwischen auf hunderte Nachkommen verteilt und so klein, dass einzelne Eigner das Interesse an ihrem Anteil verlieren und das Land nicht mehr bewirtschaften. Trotzdem lässt sich durch die zersplitterte Eigentümerstruktur oft keine Einigung über einen Verkauf erzielen.

Wegen dieser Eigenheiten des lokalen Liegenschaftsrechts verblieben zahlreiche isolierte Parzellen im Besitz einheimischer Familien. Deshalb haben die Besitzer nach lokaler Gesetzgebung das Recht, jederzeit Zuckerbergs Grundstück zu queren, um zu ihren Grundstücksinseln zu gelangen. Diesen Zustand will der Facebook-Milliardär nun beenden. Daher reichte er Klage gegen mehrere Hundert Einheimische ein.

In einem Facebook-Post erklärte Zuckerberg nun, viele Medienberichte über sein juristisches Vorgehen seien irreführend. Es gehe nicht um Zwangsverkäufe und Räumungen. Vielen Nachkommen sei gar nicht bewusst, dass ihnen ein geringer Anteil in Höhe von ¼-1 Prozent der betreffenden Grundstücke gehöre. Deshalb mache er Gebrauch von einem Rechtsmittel namens „quiet title and partition“, das von einem Richter in Gang gesetzt werden muss. Das Gericht muss nun alle Teileigner ausfindig machen und eine Einigung mit ihnen erzielen. „Für die meisten Leute bedeutet das, dass sie Geld für etwas bekommen, von dem sie noch nicht einmal wussten, dass es ihnen gehört. Niemand wird von seinem Grundstück vertrieben“, sagt Zuckerberg. Laut „Honoloulu Star Advertiser“ könne der zuständige Richter nach Identifizierung aller Teileigner und deren Anteile anordnen, dass die Anteile bei einer Auktion an den Höchstbietenden verkauft werden.