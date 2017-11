Bild vergrößern Daumen hoch für die Gewinnzahlen: Facebook hat dankt Werbung gut einkassiert. Reuters Bild:

Facebook behält die Nase vorn und zieht mit einem höheren Gewinnwachstum an Google vorbei. Doch in Zukunft könnten die Gewinne geringer ausfallen: Zuckerberg kündigt Investitionen zur Stärkung der Sicherheit an.