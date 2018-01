Nutzern des sozialen Netzwerks Facebook sollen in Zukunft mehr lokale Nachrichten aus ihren Städten und Gemeinden angezeigt werden. Die Prioritätensetzung auf örtliche Nachrichtenquellen solle Usern dabei helfen, mit ihren Gemeinden in Kontakt zu kommen, sagte Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Montag der Zeitung „The Selma Times-Journal“ aus dem US-Staat Alabama.

In einem Facebook-Eintrag schrieb Zuckerberg, bei seiner Reise durch die USA im vergangenen Jahr hätten ihm viele Nutzer gesagt, dass sie sich mehr lokale Nachrichten auf der Plattform wünschten. Forschungsergebnisse deuteten zudem darauf hin, dass das Lesen von Berichten aus der Region im direkten Zusammenhang mit Engagement vor Ort stehe, so Zuckerberg.