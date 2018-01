San FranciscoZwei Tech-Titanen ziehen sich aus dem Aufsichtsgremium von Walt Disney zurück. Das teilte das Medien- und Freizeitparkunternehmen am Freitag in einer Pflichtmitteilung an die Börsenaussicht SEC mit. Laut „Wall Street Journal“ ist das ein klares Zeichen dafür, das Facebook und Twitter noch stärker in die angestammten Märkte von Disney eindringen wollen.

Disney ist auch eines der größten Kabel-TV-Unternehmen und besitzt den Sportsender ESPN.

Sheryl Sandberg ist die rechte Hand von Mark Zuckerberg bei Facebook und Jack Dorsey ist CEO von Twitter und Square Inc. „Angesichts unseres expandierendes Geschäfts und der Geschäfte, in der die Firmen von Frau Sandberg und Herrn Dorsey tätig sind, ist es zunehmend schwierig für sie geworden, Konflikte in Aufsichtsratsangelegenheiten zu vermeiden!, erklärte Disney gegenüber dem WSJ in einer Mitteilung.