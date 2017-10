WashingtonDer Internetriese Facebook schätzt, dass rund zehn Millionen Nutzer politische Anzeigen, die mutmaßlich mit der russischen Beeinflussung der US-Wahl in Verbindung stehen, online gesehen haben. Die Werbeanzeigen, die zur Zeit um die US-Präsidentschaftswahl 2016 liefen und offenbar mit einer russischen Werbeagentur in Verbindung stehen, hätten sich auf umstrittene Themen wie Waffenbesitz, Einwanderung und LGBT-Rechte konzentriert, erklärte Facebooks Vizepräsident für Kommunikation, Elliot Schrage, am Montag (Ortszeit). In vielen Fällen hätten die Anzeigen die Nutzer dazu aufgefordert, Facebook-Seiten mit entsprechenden Ansichten zu liken und zu abonnieren.

Die Werbeanzeigen spiegelten „politische Botschaften mit einem weiten ideologischen Spektrum“ wider, erklärte Schrage. Für 99 Prozent der Anzeigen seien jeweils weniger als 1000 Dollar (etwa 854 Euro) bezahlt worden. Weniger als die Hälfte der Anzeigen sei vor der Wahl veröffentlicht worden, 56 Prozent nach der Abstimmung. Für manche der Werbeanzeigen sei mit der russischen Währung Rubel bezahlt worden, sagte Schrage.