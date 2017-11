Colin Stretch hatte einen schlechten Tag. Der Chef-Syndikus von Facebook sah sich am Mittwoch in Washington ziemlich wütenden US-Senatoren gegenüber. Facebooks oberster Anwalt musste einräumen, dass russische Wahlpropaganda 2016 nicht wie zunächst angegeben 126 Millionen US-Bürger erreicht hatte, sondern „um 150 Millionen“, wenn man Facebooks Foto- und Video-Plattform Instagram mit einrechnet.

Und Facebook-Chef Mark Zuckerberg musste nun ausgerechnet an dem Tag gestiegene Nettogewinne präsentieren, an dem im Senat Vorwürfe laut wurden, das Unternehmen habe viel zu spät und zu gering auf missbräuchliche Werbung reagiert. Das Nettoergebnis war im dritten Quartal 2017 dank boomender Werbeeinnahmen um glatte 79 Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar gestiegen. Das war noch weit kräftiger als der Umsatzanstieg um 47 Prozent auf 10,33 Milliarden Dollar. Trotzdem fiel der Aktienkurs an der Wall Street nachbörslich nach einem kurzen Plus um bis zu 1,8 Prozent.

Denn bei der Vorlage der Zahlen bekräftigte das Management zugleich beinahe flehend, dass die Gewinne bereits im laufenden Quartal nicht mehr so stark steigen könnten, da die Aktivitäten gegen missbräuchliche Werbung, Hasskommentare und Fake News massiv ausgeweitet würden. Die Zahl der für Sicherheit zuständigen Mitarbeiter soll auf 20000 verdoppelt werden. „Die Sicherheit unserer Gemeinschaft ist wichtiger als die Maximierung der Gewinne“, versprach Zuckerberg, der zuvor noch behauptet hatte, es wäre „verrückt“ anzunehmen, Facebooks Fake-Anzeigen hätten signifikanten Einfluss gehabt.