Die neue App Firefox Klar, die Nutzer von iPhones und iPads laut Hersteller wirksam vor „Verfolgung in sozialen Netzwerken“ und „anderer Inhaltsverfolgung“ schützen soll, übermittelt die Daten zudem zur Auswertung an einen Tracking-Dienstleister. Das berichtet die WirtschaftsWoche in ihrer aktuellen Ausgabe.

Entgegen der Zusage von Mozilla werte Firefox Klar „in der Standardeinstellung sehr wohl Internetaktivitäten aus“, erklärt der deutsche Privacy-Experte und Geschäftsführer des Datenschutz-Unternehmens Comidio, Hermann Sauer, gegenüber dem Magazin. Die erfassten Nutzungsdaten sende die App „in Echtzeit“ an den Dienstleister Adjust, so Sauer. Das Unternehmen mit Sitz in Saarbrücken und San Francisco wirbt im Netz unter anderem mit „datengetriebenem Marketing“ und „Targetingdienstleistungen“