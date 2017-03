Der taiwanische Apple-Zulieferer Foxconn zeigt Interesse an der Chipsparte von Toshiba und rechnet sich gute Chancen für einen Zuschlag aus. Details zur Höhe der Offerte nannte Foxconn-Chef Terry Gou am Mittwoch beim ersten Spatenstich für ein neues Flachbildschirm-Werk nicht. Er meine sein Angebot ernst und Geld sollte für den angeschlagenen japanischen Elektronikkonzern nicht der einzige Beweggrund sein. "Wir können ihnen helfen, ihre Technologie weltweit in Produkten einzusetzen. Das ist der Vorteil von Foxconn." Seine Firma könne sich dabei auch mit Partnern zusammentun, sagte Gou.

Toshiba ist wegen milliardenschwerer Abschreibungen auf sein Atomkraftwerkgeschäft in den USA in Schieflage geraten und braucht Kapital. Mit dem Verkauf der Mehrheit an der Chipsparte setzt der Konzern auf einen Befreiungsschlag. Insidern zufolge erhofft sich das Management davon umgerechnet mindestens 8,4 Milliarden Euro. Erste Gebote sollten Anfang März eingeholt werden, sagte eine mit den Plänen vertraute Person. Bis Ende Mai solle der bevorzugte Bieter ausgewählt werden.