Wie es ist, von den Amerikanern gestellt zu werden, hat gerade das deutsche Unternehmen SAP erfahren, dessen Niederlassung in Südafrika von einem Korruptionsfall erschüttert wurde. Mitarbeiter dieser Niederlassung haben der Presse zufolge eine Provision, also ein Bestechungsgeld, an ein privates Unternehmen gezahlt, um einen lukrativen Auftrag einer staatlichen Netzgesellschaft zu erhalten.

Für SAP kann dieser Fall erhebliche Konsequenzen in den USA nach sich ziehen. Es drohen Strafen und ein sogenanntes „Bilanz-Monitoring“, bei dem das Unternehmen streng durch das Justizministerium kontrolliert wird und bei weiteren Vorfällen vom amerikanischen Markt ausgeschlossen werden kann.

Das private Unternehmen gehört der Gupta-Familie, die in Südafrika für spektakuläre Korruptionsfälle und eine Nähe zu Präsident Jakob Zuma bekannt ist. Präsident Zuma seinerseits drohen Hunderte von Gerichtsverfahren wegen Korruption.

Dabei stellt sich den Unternehmen, die in Südafrika, aber auch in anderen afrikanischen Ländern aktiv sein wollen, das grundsätzliche Problem, dass Korruption nur schwer zu vermeiden ist. Damit wird klar, dass das Unternehmen entweder in einer Grauzone operieren oder auf das Geschäft verzichten muss.

Hinzu kommt, dass für die Regierungen in den OECD-Ländern ein Gefangenendilemma besteht. Eine zu strenge Verfolgung der eigenen Unternehmen verringert Exporterlöse und damit die Anzahl der Jobs zuhause und Steuereinnahmen. Vor diesem Hintergrund klagen deutsche Unternehmen, dass die Bundesregierung im Gegensatz zu anderen OECD-Ländern die Korruptions-Regeln zu streng auslegt.

Es kann auch nicht völlig ausgeschlossen werden, dass in den Vereinigten Staaten in der Sache SAP neben juristischen auch industriepolitische Motive, also der Wunsch, einen Konkurrenten amerikanischer Software-Unternehmen zu behindern, im Raum stehen.