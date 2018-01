Brahmawar, dessen Vertrag fünf Jahre geht, tritt damit die Nachfolge von Karl-Heinz Streibich an, der nach mehr als 14 Jahren an der Unternehmensspitze nach Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren turnusgemäß ausscheiden wird.

Brahamwar ist derzeit Geschäftsführer bei IBM Watson Internet of Things am Standort München. Dort verantwortet der 47-Jährige den weltweiten Software-Umsatz mit Fokus auf Datenanalyse und künstlicher Intelligenz. Zuvor arbeitete der in Indien geborene Belgier unter anderem für den Konzern in London.