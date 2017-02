MadridDer hoch verschuldete Telefónica verkauft für knapp 1,3 Milliarden Euro einen 40-Prozent-Anteil seiner Funkmasten-Tochter Telxius an den Finanzinvestor KKR. Der Deal bewerte Telxius einschließlich der Schulden mit rund 3,7 Milliarden Euro, teilte das spanische Unternehmen am Dienstag mit. Die Transaktion muss noch von den Behörden genehmigt werden. Nachdem Telefónica im September die Börsenplatzierung von Telxius abblasen musste, weil es nicht genügend Nachfrage nach den Aktien gab, kann der Konzern nun dank des Teilverkaufs seinen Schuldenberg in Höhe von 50 Milliarden Euro geringfügig abbauen.

Reuters-Informationen zufolge hatten mehrere Beteiligungsgesellschaften Interesse gezeigt.