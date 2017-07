Köln„Einfach zusammen spielen“ – so lautet das Motto der Gamescom in Köln in diesem Jahr. Spiele als besonders soziales Medium sollen diesmal klar im Fokus stehen. Games seien das wichtigste und sozialste Medium unserer Zeit, sagte Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbands BIU, am Mittwoch in Berlin. Nie sei es einfacher gewesen, gemeinsam zu spielen. Zahlreiche Beispiele dafür sollen die Besucher der Messe in Köln zu Gesicht bekommen. „Die Gamescom ermöglicht dabei einen spannenden Blick auf die tiefgehenden Veränderungen von Wirtschaft und Gesellschaft durch die Digitalisierung und Vernetzung.“

Der Erfolg der Gamescom werde auch durch die erstmalige Eröffnung durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstrichen, sagte Falk. „Das ist eine ganz große Ehre für uns“, sagte Falk. „Die Gamescom ist in diesem Jahr so politisch wie nie.“ Rund vier Wochen vor der Bundestagswahl werden sie im Rahmen einer Wahlkampf-Arena in Köln Stellung zu Games und aktuellen Themen nehmen.