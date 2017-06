KölnDie Spielemesse Gamescom in Köln erweitert in diesem Jahr erneut ihre Ausstellungsfläche. Erstmals werde die Computer- und Videospielemesse die Halle 1 des Messegeländes nutzen, teilte die Koelnmesse am Montag mit. Sie soll Teil des Business-Bereichs werden und dem Spiele-Publisher Electronic Arts (EA) zur Nutzung für seine Geschäftskontakte vorbehalten sein. Insgesamt belegt die Gamescom damit eine Bruttofläche von 201.000 Quadratmetern, zwei Jahre zuvor waren es noch 193.000 Quadratmeter.

Die Erweiterung unterstreiche „abermals die Bedeutung der Gamescom als führende europäische Businessplattform der Gaming-Branche“, sagte Gamescom-Direktor Tim Endres. Die durch den Umzug von EA freigewordene Fläche sei bereits zu 60 Prozent vermietet.