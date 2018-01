Das Berliner Start-up Auto1 hat einen prominenten Investor gewonnen. Der japanische Telekomkonzern Softbank steckt über seinen Technologiefonds Vision Fund 460 Millionen Euro in die Gebrauchtwagen-Plattform, bestätigte das Unternehmen am Montag Berichte der Nachrichtenagentur Reuters und der „Financial Times“.

Der Softbank-Einstieg macht laut Firmenmitgründer Hakan Koc einen Börsengang zunächst unnötig. Die Summe von 460 Millionen Euro sei das, was wohl auch ein Aktienmarktdebüt gebracht hätte, sagt Co-Chef Koc am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. „Deswegen steht ein Börsengang erstmal nicht an“, so Koc, ohne dies für die Zukunft auszuschließen. Das neue Investment bewertet die Gebrauchtwagen-Plattform, die in Deutschland vor allem für Wir-Kaufen-Dein-Auto.de bekannt ist, mit 2,9 Milliarden Euro.