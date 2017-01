San FranciscoDas US-Arbeitsministerium hat Klage gegen den Internetkonzern Google eingereicht, um vorerst weitere Verträge des Unternehmens mit der Regierung zu verhindern. Google habe sich wiederholt geweigert, dem Ministerium die Gehälter und weitere Informationen über seine Tausenden Mitarbeiter zu übergeben, heißt es in der am Mittwoch eingereichten Schrift. Dabei geht es demnach um eine Prüfung, um sicherzustellen, dass Google seine Mitarbeiter nicht wegen des Geschlechts oder der Herkunft diskriminiert.

Der US-Regierung ist es aufgrund einer jahrzehntealten Regelung erlaubt, die Art und Weise zu überprüfen, wie Google seine Tausenden Angestellten am Geschäftssitz in Mountain View in Kalifornien bezahlt.