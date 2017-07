SeattleInvestitionen in Video-Angebote oder Wachstumsmärkten wie Indien kosten den weltweit führenden Internethändler Amazon große Teile des Gewinns. Das Ergebnis brach um mehr als drei Viertel auf 197 Millionen Dollar ein, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Umsatz legte um knapp ein Viertel auf 37,96 Milliarden Dollar zu. An der Börse kamen die Zahlen jedoch schlecht an: Die Aktien gaben im nachbörslichen Handel 2,6 Prozent nach.

Zuvor hatten sie mit 1083,31 Dollar ein Rekordhoch erreicht und damit den Amazon-Chef und -Gründer Jeff Bezos zum reichsten Mensch der Welt gemacht. Seit Jahresbeginn haben sich die Papiere um etwa 40 Prozent verteuert. Amazon ist bekannt dafür, viel Geld für neue Geschäftsfelder auszugeben und dafür auf Gewinn zu verzichten.