Die Deutsche Telekom und der niedersächsische Energieversorger EWE verbünden sich beim Glasfaserausbau. Für den Anschluss von rund einer Million Haushalte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen werde ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, kündigten beide Firmen am Mittwoch an. Für den Ausbau vor allem in ländlichen Regionen werden demnach bis zu zwei Milliarden Euro in die Hand genommen. Das Glasfasernetz soll auch von anderen Firmen mitgenutzt werden können. Geplant ist, das Gemeinschaftsprojekt Mitte 2018 an den Start zu bringen. Zuvor muss das Kartellamt die Kooperation noch genehmigen.

Telekom-Chef Tim Höttges sprach sich erneut dafür aus, dass die bis ins Haus verlegten Anschlüsse nicht mehr reguliert werden. Dafür sei man in Kontakt mit der Bundesnetzagentur. Der Breitbandverband Breko begrüßte das Vorhaben von Telekom und EWE. "Genau so kann es gehen", sagte Breko-Geschäftsführer Stephan Albers. Auf dem Weg in die Gigabit-Gesellschaft müssten alle Netzbetreiber stärker zusammenarbeiten.