MünchenSeit fast zwei Jahrzehnten produzieren sie in Dresden bereits in großem Stil Halbleiter. Rutger Wijburg ist trotzdem überzeug, dass die Chipfabrik von Globalfoundries ihre besten Zeiten erst noch vor sich hat. Denn bislang fertigen die 3500 Mitarbeiter vor allem Bauteile für Smartphones. Künftig kämen jedoch ganz neue Kunden dazu.

„Die Autohersteller schauen unsere Fabrik schon an“, sagte der Werkschef vor Journalisten in München. Zudem könnten auch Halbleiter fürs sogenannte Internet der Dinge an der Elbe entstehen, also für die Vernetzung von Milliarden unterschiedlichster Geräte.