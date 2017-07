San FranciscoDie Front im Kampf um eines der ehrgeizigsten Projekte von Google-Gründer Sergey Brin verlief durch eine düstere Kneipe in Lower Haight, San Francisco. Hier, in der Punk-Absteige namens „Molotov“, wo der Billard-Tisch nach billigem Vodka riecht und auch nach Sperrstunde ausgeschenkt wird, wurde 2014 eine Tech-Reporterin verbal attackiert, weil sie mitten im Party-Ambiente ein Nerd-Accessoire trug, das so gar nichts in die Szenerie passte: Google Glass. Mit der in der Datenbrille eingebauten Kamera kann der Träger sein Gegenüber filmen, was den Rockern gar nicht gefiel.

In der Folge verboten Kneipen in Silicon Valley die Brille, Träger wurden als „Glassholes“ beschimpft und bezogen sogar Prügel. Die Verkaufszahlen blieben gering. Vor knapp zweieinhalb Jahren dann beerdigte Google kleinlaut sein Produkt, das es im Frühjahr 2012 vorgestellt hatte, eine Computerbrille mit Kamera, Internet-Verbindung sowie einem kleinen Bildschirm über dem Auge, die auf das Kommando “Ok, Google” hörte und Informationen ins Sichtfeld des Nutzers blendet. Entwickelt wurde das Produkt in Alphabets Geheimlabor X.