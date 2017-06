Die EU-Kommission belegt Google wegen seiner Shopping-Suche mit einer Rekord-Wettbewerbsstrafe von 2,42 Milliarden Euro. „Google hat (...) seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschinenbetreiber missbraucht“, erklärte die zuständige Kommissarin Margrethe Vestager am Dienstag in Brüssel. Der US-Konzern habe „seinen eigenen Preisvergleichsdienst in seinen Suchergebnissen ganz oben platziert und Vergleichsdienste der Konkurrenz herabgestuft“.

In der Shopping-Suche von Google werden prominent die von Händlern beim Internet-Konzern platzierten ausführlichen Anzeigen mit Fotos, Preisen und Links präsentiert. Diese Anzeigen sind Teil auch einer ganz normalen Google-Suche. Die EU-Kommission und einige Preissuchmaschinen betrachten das als Bevorzugung eigener Google-Dienste.

Der US-Internetgigant konterte in dem bereits seit 2010 laufenden Verfahren bisher, die mit Fotos und Details „verbesserten“ Suchergebnisse in der Shopping-Suche erleichterten den Nutzern die Auswahl und den Kontakt zu Händlern. Google versucht nach eigenen Angaben, Suchergebnisse in einer Weise darzustellen, die es Verbrauchern erleichtert, das zu finden, wonach sie suchen.

„Wenn man online einkauft, will man die gesuchten Produkte schnell und einfach finden“, erklärte Google-Vizepräsident Kent Walker. „Und Inserenten wollen dieselben Produkte bewerben. Darum zeigt Google Shopping-Anzeigen, bringt unsere Nutzer mit Tausenden Inserenten, ob groß oder klein, auf eine Weise in Verbindung, die für beide nützlich ist.“ Walker kündigte an, dass Google die Entscheidung überprüfen werde. Es erwäge, in Berufung zu gehen.