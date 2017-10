San FranciscoIm Rechtsstreit um angeblichen Technologiediebstahl in der Fahrdienstleisterbranche verlangt die Google-Schwester Waymo Insidern zufolge eine Milliardensumme vom Rivalen Uber. In Vergleichsverhandlungen habe Waymo mindestens eine Milliarde Dollar an Schadenersatz und eine öffentliche Entschuldigung gefordert, sagten mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters, ohne Details zu nennen.

Ein unabhängiger Aufpasser solle zudem dafür sorgen, dass Uber in Zukunft keine Waymo-Technologie mehr nutze. Uber habe die Forderungen zurückgewiesen, sagten die Insider. Weitere Termine für Vergleichsverhandlungen seien derzeit nicht angesetzt.