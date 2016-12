HamburgIkonen finden sich überall. Ein überraschter Applaus brandet auf, die ersten erheben sich von ihren Plätzen. Kurz darauf steht fast der ganze Saal. Auf der großen Leinwand über der Bühne ist auf einmal Edward Snowden erschienen. Unangekündigt. Eine Videoschaltung, denn Snowden steckt immer noch in Russland fest. Der weltbekannteste Whistleblower nimmt den Applaus mit einem leicht verlegenen Lächeln an, dabei war ihm vor diesem Publikum der große Auftritt gewiss.

Doch soll bei den ganzen ernsten Themen der Spaß nicht abhandenkommen. In der durchsichtigen, aufblasbaren Halbkugel vor der Tür startet schon früh die Elektroparty. An der Bar bilden sich lange Schlangen. Schließlich feiert man auch sich selber.

Und so schwebt auch ein unausgesprochenes Selbstverständnis über allem – dem Tisch, auf dem man echte Schlösser knacken kann, den Gruppen mit Laptops überall, den vielen Ständen, die für Datenschutz werben. Noch nie waren Computerspezialisten so gefragt wie heute.

Inzwischen sind die Hacker längst aus den dunklen Räumen gekommen, in denen sie vermeintlich früher gesteckt haben. Alles ist eine bunt beleuchtete Mischung aus Kirmes und Sagenland. Nerds – so wurden sie lange genannt. Nun versucht man den Begriff zu vermeiden, schließlich sind sie heiß begehrte Angestellte. IT-Experten und gerade IT-Sicherheitsexperten werden von den Unternehmen händeringend gesucht. Irgendwer muss die Systeme der Firmen sicherer machen. Das macht die hohe Zahl der Angriffe klar: auf die Telekom, auf Yahoo, auf Thyssen-Krupp, nun auch auf die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Die Liste der betroffenen Unternehmen und Organisationen ließe sich üppig erweitern.

Denn die Hackercommunity kann auf eine lange Geschichte zurückblicken: Gegründet wurde des Chaos Computer Club 1981 in Berlin. Damals begann die Zeit der ersten einfachen Heimcomputer – und damit der Einzug der Informationstechnologie ins Leben der Menschen. Immer wieder hat der Club demonstriert, welche Lücken große IT-Systeme aufweisen: So wurden per Computer mithilfe des Bildschirmtext-Netzwerks von einer Hamburger Bank 134.000 DM „gestohlen” und am nächsten Tag vor den Augen der Presse zurückgegeben. Aus Protest gegen die Nutzung von biometrischen Daten in den neuen Personalausweisen knackten die Hacker im März 2008 die Datenbanken und veröffentlichten die Fingerabdrücke des damaligen Innenministers Wolfgang Schäuble.