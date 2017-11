New YorkNetflix hat den US-Schauspieler Kevin Spacey nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung aus der Erfolgsserie „House of Cards“ geschmissen. Sämtliche Verbindungen zu ihm würden aufgelöst, teilte der Streamingdienst am Freitagabend (Ortszeit) mit. Das Unternehmen werte noch gemeinsam mit der Produktionsfirma aus, ob die Serie ohne ihn fortgesetzt werde. Spacey ist der Hauptdarsteller in „House of Cards“, bei der es seit 2013 um politische Intrigen und Machtspiele in Washington geht.

CNN hatte von acht aktuellen oder früheren Mitarbeitern am Set von „House of Cards“ berichtet, die Spacey mit Blick auf sexuelle Annäherungen ein „räuberisches“ Verhalten vorwerfen. Sie beschuldigten ihn unter anderem, ein giftiges Arbeitsklima erzeugt zu haben.