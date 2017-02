Hongkong/BarcelonaDer chinesische Technologiekonzern Huawei ist Firmenangaben zufolge im Smartphone-Geschäft unter Druck. „Es ist noch profitabel, aber die Gewinnspanne ist sehr niedrig“, sagte der zuständige Manager Richard Yu der Nachrichtenagentur Reuters auf der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in Barcelona. Obwohl der Umsatz im vergangenen Jahr die Ziele übertroffen habe, sei der Gewinn hinter den internen Vorgaben geblieben. Huawei-Gründer und Konzernchef Ren Zhengfei drängte die Mitarbeiter nun zu mehr Einsatz. Ansonsten werde das Unternehmen „auseinanderfallen“.

„Starke Männer in den 30ern, die nicht hart arbeiten wollen, sondern nur im Bett Geld zählen – ist das möglich?“, heißt es in einer internen Mitteilung des Chefs an die Mitarbeiter. Für diese Männer werde Huawei nicht mehr bezahlen. Einige der 170.000 Mitarbeiter fürchten nun um ihre Arbeitsplätze. Der Konzern erklärte dagegen, keine Entlassungspläne zu haben.