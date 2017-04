Der weltgrößte IT-Dienstleister IBM kommt bei seinem Strategieschwenk nicht so recht voran. Zwar machten zukunftsträchtige Bereiche wie das Cloud-Geschäft zu Jahresbeginn Boden gut. Doch das traditionelle Hardware-Geschäft setzt dem US-Konzern weiter zu. Im ersten Quartal sank der Umsatz um 2,8 Prozent auf 18,2 Milliarden Dollar, wie IBM bekanntgab.

Damit setzte sich der Umsatzschwund bereits das 20. Quartal in Folge fort. Zudem verfehlte der Konzern erstmals seit rund einem Jahr wieder die Prognosen der Analysten. An der Börse straften Anleger IBM ab. Im nachbörslichen Handel verlor die Aktie knapp fünf Prozent an Wert. Die Wall Street habe IBM im vergangenen Jahr zugutegehalten, dass der Konzern umgebaut werde, sagte Analyst Bill Kreher von der Investmentgesellschaft Edward Jones. Aber das müsse mit starker Hand vollzogen werden.