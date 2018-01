DüsseldorfDen einen Preis hat die „Handelsblatt 10“ schon, den anderen will sie noch: Für die Gewinner des „German Design Award 2018“ läuft derzeit ein „Public Voting“ zum „Public’s Choice Award“. Dem Titel entsprechend können Nutzer und Leser abstimmen – bis zum 8. Februar in der „Design Explorer“-App des „German Design Awards“ für Android-Geräte und für Apple-Geräte.

Bereits im Oktober ist unsere unsere Smartphone-App „Handelsblatt 10“ mit dem „German Design Award 2018“ in der Kategorie „Apps“ ausgezeichnet worden. Die mobile Abendzeitung des Handelsblatts überzeugte die internationale Jury mit frischem Design, klaren Strukturen und einer intuitiven Nutzerführung. „In konsequenter Verdichtung“ gebe die H10 einen Nachrichtenüberblick in Handelsblatt-Qualität und biete den Lesern „Orientierung in Höchstgeschwindigkeit“, heißt es seitens der Jury. Das Design, gepaart mit einer spielerischen Nutzerführung, beispielsweise dem Speedread, diene nur einem Zweck: „den Handelsblatt-10-Lesern zum Feierabend ein kurzweiliges und dennoch informationsintensives Nachrichtenerlebnis zu ermöglichen“.