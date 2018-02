Seit 2013 Handelsblatt-Herausgeber und in Personalunion Geschäftsführer der Verlagsgruppe.

DüsseldorfTownhall Meetings gehören heute zum guten Ton innerbetrieblicher Kommunikation in jedem größeren Unternehmen – auch beim Handelsblatt. Aber das kurzfristig anberaumte Treffen, zu dem die Mitarbeiter der Handelsblatt Media Group am Freitagnachmittag eingeladen wurden, war doch in jeder Hinsicht außergewöhnlich: Verleger Dieter von Holtzbrinck gab die Trennung von Gabor Steingart bekannt.

Man habe sich, so von Holtzbrinck, „nach sieben Jahren äußerst erfolgreicher und freundschaftlicher Zusammenarbeit“ auf eine „Beendigung der beruflichen Partnerschaft geeinigt“. Und das, obwohl er Steingart zugleich als „mutigen und charismatischen Führer“ lobte, der die Verlagsgruppe „auf großartige Weise weiterentwickelt und erneuert“ habe, wofür er „höchsten Respekt und größten Dank“ verdiene.