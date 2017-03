FrankfurtDas Handelsblatt hat das Triple des deutschen Wirtschaftsjournalismus gewonnen. Auf einer großen Gala in der Alten Oper in Frankfurt erhielt die Redaktion drei der sechs vergebenen Preise. In der Kategorie „Unternehmen“ zeichnete die 18köpfige Jury Florian Kolf aus. Dem langjährigen Handelsblatt-Redakteur gelang 2016 etwas Einmaliges in der deutschen Wirtschaftsberichterstattung: ein Interview mit dem Aldi-Erben Theo Albrecht.

„Das Interview krönte die Berichterstattung zu den Streitigkeiten beim deutschen Ur-Discounter“, urteilte die Jury. Der Preis in der Kategorie „Verbraucher und Finanzen“ ging an Sönke Iwersen, Yasmin Osman und Volker Votsmeier. Sie wurden für ihre Enthüllungen im Steuerskandal Cum-Ex-geehrt. Das Handelsblatt-Trio habe nicht nur exzellente investigative Leistung erbracht, sondern die Rechercheergebnisse auch nachhaltig online aufbereitet, lobte die Jury.