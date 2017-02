MünchenDer Halbleiterkonzern Infineon ist in sein neues Geschäftsjahr besser gestartet als erwartet. Der Umsatz legte im Weihnachtsquartal zu auf 1,645 Milliarden Euro, das sind knapp sechs Prozent mehr als vor Jahresfrist, wie der Konzern am Donnerstag in Neubiberg bei München mitteilte. Das Segmentergebnis kletterte um fast zwölf Prozent auf 246 Millionen Euro. Auch beim Nettogewinn übertraf Infineon im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 mit 161 (152) Millionen Euro die Erwartungen der Analysten.