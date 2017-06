Um in der schwierigen Games-Branche zu bestehen, sei Balance besonders wichtig, sagte Klindworth. So habe das Unternehmen stets darauf geachtet, dass das Verhältnis der Arbeit an bestehenden und neuen Titeln ausgewogen sei. „Wir haben uns auch bewusst Grenzen im Mitarbeiter-Wachstum gesetzt.“ Das sei oftmals nicht ganz leicht gewesen. Das ebenfalls in Hamburg ansässige Unternehmen Goodgames etwa hatte seit vergangenem Jahr die Belegschaft von erst 1100 auf rund 350 Mitarbeiter reduzieren müssen.