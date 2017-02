Die selbe Hacker-Gruppe soll nach Angaben amerikanischer Experten auch den Parteivorstand der Demokraten in den USA und die E-Mails von Hillary Clintons Wahlkampf-Stabschef John Podesta gehackt haben. Nach der Attacke im März wurden die E-Mails wirksam in der Schlussphase des Präsidentschaftswahlkampfs im Oktober 2016 veröffentlicht.

In San Francisco konnte man am vergangenen Wochenende kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, weil die rund 2000 Ticket-Automaten von Erpressungs-Software befallen wurden. Laut einem Medienbericht verlangten die Angreifer 73 000 Dollar für die Entsperrung.

Denn erkennt der Browser einen Kryptoschlüssel als gültig, zeigt er in der Adressleiste ein verriegeltes Schloss als Symbol für die verifizierte Verbindung an. Und die Internetadresse beginnt mit dem Kürzel „https://“ – im Gegensatz zu ungesicherten Online-Seiten mit dem Kürzel „http://“. Im Kampf gegen Cyberkriminelle nutzen immer mehr Internetangebote gesicherte Verbindungen.

Geheimdienste, die teils das Zehnfache solcher Summen ausgeben, um Hackern das Wissen um Software-Schwachstellen abzukaufen und so in fremde Rechner einzudringen, könnten sich einen gefälschten SHA-1-Schlüssel also schon jetzt leisten. Und bald schon dürfte sich das – dank Cloud-Computing – auch für ordinäre Online-Kriminelle rechnen. „Damit wächst das Risiko, dass es Hackern gelingt, SHA-1-Codes mit vertretbarem Aufwand zu fälschen“, sagt Kim Nguyen, Chef von D-Trust, einer Tochter der Berliner Bundesdruckerei, die selbst Zertifikate ausstellt und beglaubigt.

Deshalb sind die Browser-Entwickler nun in die Offensive gegangen: Chrome-Hersteller Google und Mozilla (Firefox) haben ihre Online-Software seit Jahresbeginn modifiziert. Microsofts Browser Internet Explorer und Edge verschärfen die Sicherheitsanforderungen am 14. Februar. Nun öffnen sie Webseiten, die sich mit der alten Technologie identifizieren, nur noch nach Warnhinweisen. Und zeigen den vermeintlichen Sicherheitsschlüssel "https://" anschließend in rot und durchgestrichen an. Apple kündigte inzwischen ebenfalls an, im Laufe des Frühjahrs mit dem Safari-Browser nachzuziehen. Kommende Updates der Hersteller sollen die Seiten demnächst komplett blocken.