 Apple enttäuscht und begeistert zugleich

Bei der Vorlage der neuesten Quartalszahlen am Donnerstagabend deutscher Zeit gab sich Konzernchef Tim Cook alle Mühe, Sorgen über Apples Geschäftsverlauf zu zerstreuen. Apple steht in voller Blüte, so lässt sich sein zwölfminütiger Monolog zusammenfassen. Das iPhone X sei auch nach Weihnachten das bestverkaufte Modell geblieben, bekräftigte Cook. Er widersprach damit Gerüchten, dass das günstigere iPhone 8 das besser verkaufte Modell sei.

*Alle Angaben in Milliarden US-Dollar, Zahlen von 2017 an: geschätzt Quelle: Thomson Reuters

Und all das, wie Cook stolz betonte, obwohl das Quartal diesmal statt 13 Wochen nur zwölf Wochen umfasste. In dem das iPhone X – Apples neuer Hoffnungsträger – nur knapp zwei Monate einnahm, da es erst Anfang November auf den Markt kam. Auf allen Kontinenten konnte Apple zulegen, in Japan gar 26 Prozent, in Europa immerhin noch 14 Prozent. Bis auf den Mac-Umsatz, der fünf Prozent zurückging, konnte alle anderen Produkte zulegen, selbst das iPad verbuchte im Weihnachtsgeschäft fünf Prozent Zuwachs.

Finanzchef Luca Maestri bestätigte dann doch indirekt den Nikkei Bericht. Denn fürs das aktuelle Quartal rechnet Apple mit einem Umsatz zwischen 60 und 62 Milliarden Dollar. Analysten hatten 65 Milliarden Dollar erwartet.

Allerdings, so Maestri, sei es normal, dass in dem Quartal nach einer neuen Produkteinführung das Interesse erstmal zurückgehe. Schließlich läge aber die Umsatzprognose über dem Vergleichszeitraum, dem Frühjahr 2017.