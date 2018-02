Trotzdem: Eine für Apple ganz wichtige Kennziffer schwächelt. Im vergangenen Quartal wurden rund eine Million weniger iPhones abgesetzt als im Weihnachtsgeschäft 2016. Dass der Umsatz trotzdem auf neue Höhen kletterte, liegt an dem höheren Preis des iPhone X, dessen günstigste Variante in Deutschland stolze 1149 Euro kostet. Apple konnte so den Durchschnittspreis seiner iPhone Reihe von 695 Dollar auf 796 Dollar erhöhen.

Für Toni Sacconaghi ist der Rückgang des iPhone Absatzes Grund zur Sorge. Da die Konkurrenz nicht maßgeblich zugelegt haben und Apple die Zahl der Neukunden betone, könne dies nur bedeuten, dass weitaus weniger iPhone Besitzer zu einem Neugerät greifen. Der Wille von Apple-Loyalisten, regelmäßig auf das neueste Flaggschiff umzusteigen, war in der Vergangenheit der wichtigste Katalysator fürs iPhone-Geschäft.

Eine mögliche Interpretation: iPhone-Besitzer tun das nicht mehr automatisch, was zwangsläufig das Wachstum schmälert. Schelmisch fragte der Sanford-Bernstein-Analyst, ob er bei seinen Überlegungen etwas vergessen habe. Doch Cook tappte nicht in die aufgestellte Falle. Wahrscheinlich hat Sacconaghi recht, dass die iPhones sich künftig nicht mehr wie frische Semmeln verkaufen und das Geschäft und damit Wachstum komplizierter wird. Doch der Apple-Konzernchef kann das natürlich nicht so klar zugeben, ohne ein Schockbeben an der Wall Street zu riskieren.