"Ich will es jetzt unbedingt haben"

Die Security-Beauftragten haben die Schlange in drei Abschnitte geteilt: Vorne stehen die, die sich die komplette Nacht um die Ohren geschlagen haben. In der zweiten Reihe die Fans, die in den frühen Morgenstunden gekommen sind und in der letzten Reihe alle, die hofften, auch ohne großen Aufwand, ein iPhone X zu ergattern.

Die iPhone-Evolution Von Modell zu Modell Das erste iPhone im Jahr 2007 hat den Vormarsch der Smartphones angestoßen und nicht nur die Mobilfunk-Industrie umgekrempelt. Ein Überblick über die Entwicklung der Geräte von Modell zu Modell:

Das erste iPhone Für das Jahr 2007 waren der große Touchscreen ganz ohne Tastatur und die Bedienung per Finger ein radikales Konzept, das die Smartphone-Revolution entscheidend anschob. Dabei verzichtete Apple bei der ersten Version sogar auf den schnellen UMTS-Datenfunk. (Quelle: dpa)

iPhone 3G Ein iPhone 2 gab es nie – stattdessen kam im Sommer 2008 das iPhone 3G, was auf die Unterstützung des 3G-Standards UMTS hinwies. Das Aluminium-Gehäuse wurde durch eine Plastik-Schale ersetzt. Mit dem App Store öffnete Apple die Plattform für Programme verschiedener Entwickler.

iPhone 3GS Mit dem Modell des Jahres 2009 führte Apple sein „Tick-Tock“-Prinzip ein, bei dem die iPhones alle zwei Jahre radikal erneuert werden und es zwischendurch ein „S“-Modell im unveränderten Design, aber mit aufgerüstetem Innenleben gibt. Das 3GS bekam eine bessere Kamera und einen schnelleren Chip.

iPhone 4 Das letzte Modell, das Gründer Steve Jobs noch selbst vorstellte. Das kantige Design des iPhone 4 mit einer gläsernen Rückwand war 2010 aufsehenerregend, zugleich häuften sich zunächst Berichte über Empfangsprobleme mit der Antenne am Außenrand.

iPhone 4S Apple ließ sich 15 Monate Zeit bis Oktober 2011 mit einer Aktualisierung. Zu den Neuerungen gehörte neben technischen Verbesserungen die Sprachassistentin Siri.

iPhone 5 Während die Smartphones der Wettbewerber immer größer wurden, erweiterte Apple 2012 zunächst vorsichtig die Bildschirm-Diagonale von 3,5 auf 4 Zoll. Zugleich wurde das Gerät deutlich dünner gemacht und bekam wieder eine Aluminium-Hülle.

iPhone5S Die wichtigste Neuerung im Herbst 2013 war der Fingerabdruck-Sensor zum Entsperren der Telefone. Zudem entwickelte Apple unter anderem die Kamera weiter.

iPhone 6 Erstmals entschied sich Apple 2014 für zwei neue Modelle mit deutlich größeren Bildschirmen mit Diagonalen von 4,7 und 5,5 Zoll. Der Schritt löste einen Absatzsprung aus, Apple kam monatelang der Nachfrage nicht hinterher. Die Geräte wurden abermals dünner.

iPhone 6S Gleiches Gehäuse, bessere Technik – das reichte im Weihnachtsquartal 2015 knapp für den nächsten Absatzrekord von knapp 74,8 Millionen verkauften iPhones.

iPhone 7 Zum ersten Mal geht Apple ins dritte Jahr mit einem weitgehend unveränderten äußeren Design. Aber Apple verzichtete unter anderem auf die klassische Ohrhörer-Buchse zugunsten des digitalen „Lightning“-Anschlusses.

iPhone 8 Auch 2017 tat sich - zumindest optisch - an der neuen iPhone-version wenig. In Form, Größe und Gewicht ähneln die zwei unterschiedlich großen iPhone 8 (links) und iPhone 8 Plus noch immer den vier Jahre alten iPhone-6-Modellen. Entsprechend zurückhaltend reagierten viele Kunden. Die 8er-Modelle blieben hinter den Verkaufszahlen ihrer Vorgänger zurück. Allerdings hat Apple für das Jahr noch ein Ass im Ärmel ...

iPhone X Ab dem 3. November 2017 will Apple mit einem radikal erneuerten iPhone einen neuen Standard im Smartphone-Geschäft setzen. Beim iPhone X (steht für 10, nicht den Buchstaben X) füllt der Bildschirm den Großteil der Frontseite aus und der Fingerabdruck-Scanner wurde durch Gesichtserkennung abgelöst. Mit einem Startpreis von um die 1000 Dollar ist es deutlich teurer als bisherige iPhone-Modelle.

„Ich habe schon etwas Angst, dass ich keines mehr abbekomme“, sagt der Letzte in der Schlange. Für ihn sei das iPhone aber kein technisches Must-Have, sondern ein Statussymbol. „Ginge es mir um die Technik, würde ich das iPhone nicht kaufen“, sagt er. Ein anderer, der ein iPhone vorreserviert hatte, möchte das Smartphone gar nicht behalten.

Ganz anders klingen die Apple-Fans weiter vorne: „Ich wollte auf keinen Fall fünf Wochen warten“, sagt eine Frau, die im Online-Shop kein iPhone X ergattern konnte. Neben ihr steht ihr Freund in Sporthose und mit McDonalds-Kaffeebechern in der Hand. „Er begleitet mich. Und er zahlt“, sagt die Frau neben ihm und lacht. Aber warum tut sie sich das an? Für ein Smartphone stundenlang in der Düsseldorfer Innenstadt zu verharren?

„Seit drei Jahren sieht das Handy gleich aus! Ich bin furchtbar ungeduldig, ich will es jetzt unbedingt haben.“ Eine Gruppe von Russen hat es in den ersten Schlangenabschnitt geschafft. „Wir sind verrückte Fans! Wir sind extra nur hierfür nach Deutschland geflogen. In Russland sind die iPhones sehr rar.“ Auch Gaitano Boeraeve, der erste in der Schlange, war sich sicher, in seinem Heimatland Belgien kein iPhone X zu bekommen. „Wir haben immer noch eine Terrorwarnstufe zwei oder drei, deshalb erlaubt die Regierung den Verkauf der iPhones nicht.“ Die Restriktion soll verhindern, dass sich Menschenmassen vor den Stores ansammeln und zu einem möglichen Anschlagsziel werden.

In Deutschland konnten Apple-Fans das neue iPhone online vorbestellen. Aber selbst die Vorbestellung im Online-Shop ist keine Garantie dafür, dass man um acht Uhr sein iPhone bekommt. „Wer mit einer Kreditkarte bezahlt, die beispielsweise den Eltern gehört und sich selbst nicht als Abholer autorisieren lässt, kommt nicht rein“, erklärt eine Apple-Mitarbeiterin. Zwei Studenten ist genau das passiert. „Wir hätten es um acht Uhr abholen können, müssen jetzt aber bis neun Uhr warten, um uns im Online-Shop als Abholer autorisieren zu lassen.“

