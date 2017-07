JerusalemDer israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat damit gedroht, das Büro des Senders Al Dschasira in Jerusalem zu schließen. Das Medienunternehmen habe mit seiner Berichterstattung „zu der Gewalt rund um den Tempelberg angestachelt“, schrieb Netanjahu am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite. Der in Katar ansässige Sender war zunächst nicht zu einer Stellungnahme zu erreichen.

Er habe wiederholt mit den Strafverfolgungsbehörden über eine Schließung gesprochen, ergänzte Netanjahu. Sollte sie gesetzlich nicht durchsetzbar sein, werde er für eine Änderung der Gesetze sorgen.