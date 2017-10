DüsseldorfDer Sparkurs zweier Banken hat bei dem IT-Dienstleister GFT Technologies erneut ein Loch in die Bilanz gerissen. Der Vorstand kassierte daher zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Umsatz- und Gewinnprognose für 2017, wie GFT am Dienstag mitteilte. Vorstandschefin Marika Lulay kündigte zudem an, neben Banken und Versicherungen künftig Industrieunternehmen als Kunden gewinnen zu wollen. Das weltweite Marktpotenzial für IT-Lösungen im Bereich Industrie 4.0 sei enorm.

An der Börse sorgte die erneute Rücknahme der Jahresziele für einen Kurssturz um über elf Prozent auf 13,42 Euro.