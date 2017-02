FrankfurtEuropas größter Softwarekonzern SAP erhöht die Dividende. Vorstand und Aufsichtsrat schlügen eine Ausschüttung von 1,25 Euro je Aktie vor, teilte SAP am Donnerstag mit. Das wären zehn Cent mehr als im Vorjahr. Insgesamt würden damit 1,5 Milliarden Euro an die Aktionäre gezahlt, 41 Prozent des Nettogewinns. Die Dividende trifft die Erwartungen der von Reuters befragten Analysten fast punktgenau. „Uns ist wichtig, dass unsere Aktionäre am Erfolg des Jahres 2016 teilhaben“, sagte Finanzvorstand Luka Mucic. SAP bekräftigte, auch künftig mehr als 35 Prozent des Ergebnisses nach Steuern als Dividende zahlen zu wollen.