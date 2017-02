Herr Ayme, die komplette Handy-Konkurrenz stellt auf dem Mobile World Congress neue Smartphones vor. Samsung zeigt zwei neue Tablet-Computer - und verschiebt den Start des neuen Flaggschiffs auf nach der Messe. Woher kommt die Zurückhaltung? Dieses Jahr ist es für uns eine ganz andere Veranstaltung als in den vergangenen Jahren. Uns ist vor allem wichtig zu zeigen, dass wir das Vertrauen der Kunden und Partner mit unserer Konzentration auf Innovation und Qualität wieder gewinnen wollen. Das ist die Kernbotschaft und es ist sehr schön, zu erleben, dass unsere Kunden weiter an uns glauben. Dieses Vertrauen werden wir schon sehr bald erfüllen.

Als wichtigste Produktneuheit stellen Sie in Barcelona - statt eines Smartphones zwei neue Tablet-Computer vor. Produkte für einen stagnierenden bis schrumpfenden Markt. Zielen Sie damit nicht am Markt vorbei? Nein, gar nicht. Denn das Tablet-Geschäft verändert sich gerade grundlegend. Menschen wollen Tablets heute für mehr Dinge verwenden, als damit bloß mal schnell ins Web zu gehen. Sie wollen die Geräte nutzen, um damit Produktiv zu sein. Für manche Leute übernehmen Tablets inzwischen die Rolle, die früher mal die ultraportablen Notebooks hatten.

Tablets als PC-Ersatz?

Richtig. Aber nicht für alle und nicht unbedingt ausschließlich. Viel mehr wird es als Ergänzung gesehen. Und deshalb haben wir mit Galaxy Tab S3 und Galaxy Book zwei sehr leistungsstarke neue Geräte vorgestellt, die - das eine basierend auf Android, das andere als Windows-Maschine - sich beide mit einer technischen Top-Ausstattung an anspruchsvolle Kunden richten. Das S3 mit einem deutlichen Fokus auf hochwertige Unterhaltung, etwa durch das HDR-Dispaly oder die AKG-optimierten Lautsprecher, und das Book kann mit seinem Core i5-Prozessor der neuesten Generation und seinem großen 12-Zoll-Display tatsächlich als absolut vollwertiger PC dienen.

Das heißt, sie wollen das stagnierende Geschäft in der Einstiegs- und Mittelklasse durch die teureren und profitableren Neuheiten kompensieren?

Die Preise stehen noch nicht endgültig fest. Aber es stimmt, wir schauen definitiv auf das obere Marktsegment, und wir schließen dabei Lücken, die sich zwischen unserem Tablet- und dem PC-Portfolio aufgetan haben. Da profitieren wir davon, dass der Hybrid-Markt, also Geräte, die in verschiedenen Szenarien und Konfigurationen nutzbar sind, aktuell sehr attraktiv ist. Und wir haben da in Kürze zwei sehr attraktive neue Modelle im Angebot.

Danke für das Gespräch.