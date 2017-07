„Ein anderes Problem sehe ich, wenn uns technische Innovationen die Kaufentscheidungen abnehmen. Heute sitze ich vor dem Bildschirm und kann mir aussuchen, bei welchem Unternehmen ich einkaufe. In Zukunft organisiert das vielleicht eine Smartbox für mich“, sagte Mundt der WirtschaftsWoche. Das sei womöglich eine Markteintrittsbarriere in Zukunft, die man sich anschauen muss. „Ich bin mir sicher, dass wir uns in Zukunft auch Algorithmen anschauen werden.“