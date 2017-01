FrankfurtDie Deutsche Telekom kehrt dem Kindle-Rivalen Tolino den Rücken. Der Bonner Konzern habe die Technologieplattform für das elektronische Lesegerät zu einem ungenannten Preis an die japanischen Firma Rakuten verkauft, teilte Tolino am Montag mit. Rakuten bietet mit dem Kobo einen eigenen E-Reader an.

Der Rückzug der Telekom kommt überraschend, da das Unternehmen vor knapp vier Jahren mithalf, den Tolino als deutsche Antwort auf den Vormarsch des Kindles von Amazon aus der Taufe zu heben. Mittlerweile hat sich das Lesegerät zu einer festen Größe auf dem deutschen Buchmarkt entwickelt. Für die Tolino-Kunden soll sich durch den Verkauf des Telekom-Anteils nichts ändern. Alle Geräte würden weiter technisch unterstützt, auch die gewohnten Serviceangebote wie die Tolino-Cloud blieben bestehen.