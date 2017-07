DüsseldorfEr dürfte so manch einem Facebook-Manager die Zornesröte ins Gesicht treiben: der Österreicher Max Schrems. Eigentlich sieht er nicht nach Ärger aus. Genau den macht er aber immer wieder dem größten sozialen Netzwerk der Welt Facebook. Nun beschäftigt sich wieder der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit dem Ärger, den der Wiener Jurist Facebook machen will – das berichtet unter anderen die österreichische Tageszeitung „Der Standard“.

Schrems Klage wegen missbräuchlicher Weitergabe von Daten durch das soziale Netzwerk hatten sich weltweit rund 25.000 Nutzer angeschlossen. Eine Sammelklage, die in Österreich verhandelt werden soll, das will Schrems. Facebook selbst hält das für unzulässig und wehrt sich dagegen. Nun soll der EuGH klären, ob diese Sammelklage zulässig ist. „Der Standard“ zitiert aus einem Schreiben, in dem Schrems seine Absichten erläutert: „Das Recht ist ganz klar: Der Verbraucherschutz ist anwendbar, solange ein bestimmter Vertrag nur privat genutzt wird. Selbst ein Berufspilot ist ein Verbraucher nach EU-Recht, wenn er am Wochenende ein Segelflugzeug ausborgt.“