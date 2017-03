FrankfurtSAP baut seine Zusammenarbeit mit Google aus. Die SAP-Datenbank-Plattform Hana laufe künftig auch in Googles Cloud, kündigten die Deutschen am Mittwoch an. Im Gegenzug stelle Google seine Cloud-Anwendungen wie Gmail und Google Calendar den SAP-Kunden zur Verfügung. Der für Produkte verantwortliche SAP-Vorstand Bernd Leukert will auf der Konferenz Google Cloud Next in Kalifornien zudem gemeinsame Initiativen beim maschinellen Lernen ankündigen.