Südafrikanische Medien hatten im Juli berichtet, SAP habe in Form von Vertriebsprovisionen Schmiergelder an eine Firma der politisch einflussreichen Gupta-Familie gezahlt, die zu den Geschäftsfreunden von Präsident Jacob Zuma gehört. Ziel sei es gewesen, sich einen Auftrag des Bahnunternehmens Transnet und anderer staatseigener Firmen wie dem Stromversorger Eskom über umgerechnet 66 Millionen Euro zu sichern.

Der Softwarekonzern SAP sieht sich wegen Korruptionsvorwürfen in Südafrika mit Ermittlungen des US-Justizministeriums sowie der Börsenaufsicht SEC konfrontiert. Es gehe dabei um mögliche Verstöße gegen das US-amerikanische Antikorruptionsgesetz FCPA, sagte SAP -Vorstandsmitglied Adaire Fox-Martin am Donnerstag. Mitleierweile sei gegen drei SAP-Mitarbeiter ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Der nordbadische Hersteller von Unternehmenssoftware kooperiere umfassend mit den Behörden. "Wir wissen, dass wir unsere Marke in Südafrika wiederaufbauen müssen", sagte die für die Kundenbeziehungen verantwortliche Managerin Fox-Martin.

Mit Transnet wie auch Eskom schloss SAP in den vergangenen Jahren Verträge ab. Erst kürzlich musste die Wirtschaftsprüfungsfirma KPMG in Südafrika ihre Führungsmannschaft wegen des Vorwurfs zu enger Beziehungen mit dem Gupta-Netzwerk austauschen. Ähnlich war es zuvor auch McKinsey ergangen.

Auf der Hauptversammlung im Mai wird McDermott alleiniger SAP-Chef. Sein bisheriger Kompagnon Snabe rückt in den Aufsichtsrat. McDermott will SAP noch schlanker und flexibler machen sowie das Unternehmen ganz auf die Cloud trimmen.

Im Frühjahr gibt SAP bekannt, sich in eine europäische Aktiengesellschaft SE umwandeln zu wollen. In der Belegschaft weckt das Befürchtungen, der Konzern könne mittelfristig seinen Firmensitz weg von Walldorf verlagern.

Zur Untermauerung der Auslandsexpansion und zur Eroberung des US-Marktes notiert SAP im August an der New York Stock Exchange. Umsatz 4,3 Milliarden Euro.

Gründung als SAP Systemanalyse und Programmentwicklung in Weinheim; 1976 Umbenennung in Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung; 1977 Umzug nach Walldorf.

Im Rahmen der Ermittlungen hat der international tätige Dax-Konzern aus Walldorf bei Heidelberg formelle Disziplinarverfahren gegen drei Manager eingeleitet. Der Verdacht gegen eine weitere Führungskraft hat sich demnach nicht erhärtet. Im Juli waren die vier Mitarbeiter beurlaubt worden. Die im Sommer gestartete Prüfung der Anwaltskanzlei Baker McKenzie dauert genauso an wie die Ermittlungen der US-Behörden. Deswegen könne SAP keine weiteren Details bekanntgeben, teilte das Unternehmen mit. SAP muss sich an die FCPA-Regeln halten, da die Firma auch in den USA an der Börse gelistet ist.