AustinÜber zwei Etagen erstreckt sich die Schlange, um anzustehen für Joe und Jill Biden. Später im Ballsaal werden der Ex-Vizepräsident der USA und seine Frau mit begeistertem Applaus empfangen. Doch dann, als sie über ihre Initiative zum Kampf gegen Krebs sprechen, wird es still. Joe Biden sagt: „Wir möchten anderen Familien das ersparen, was wir durchgemacht haben.“

Vor zwei Jahren starb ihr Sohn Beau Biden an Krebs. Vor einem Jahr startete der Vater, damals noch im Amt, mit Unterstützung von Präsident Barack Obama eine Initiative, die er jetzt als Privatmann fortsetzt. Das Ziel ist, die Zusammenarbeit in der Krebsforschung zu fördern, Datenbanken aufzubauen und mit Supercomputern auszuwerten, mehr Kooperation auch in der medizinischen Praxis zu erreichen. Der Traum des Ehepaars Biden ist eine Welt ohne Krebs.