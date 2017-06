Bis Ende des Jahres soll der Verkaufsprozess abgeschlossen sein. Das erfuhr die Wirtschaftswoche aus Unternehmens- und Bankenkreisen. Die Telekom will Mehrheitseigner mit 51 Prozent bleiben. Interesse bekunden bereits mehrere Investorengruppen aus dem In- und Ausland. Die Deutsche Telekom schätzt den Wert ihrer Funkanlagen auf bis zu fünf Milliarden Euro. Ein Verkaufsprospekt sei noch nicht erstellt, das sei aber einer der Aufgaben eines neuen Finanz-Geschäftsführers, den die Telekom noch sucht. Einen offiziellen Kommentar wollte die Telekom nicht zu ihren Verkaufsplänen abgeben.

Chef der Gesellschaft ist der ehemalige Technik-Geschäftsführer Bruno Jacobfeuerborn. Die Planung, Realisierung und Vermarktung ihrer 27.000 Funkstandorte für Mobilfunk-, Richtfunk und Rundfunknetze in Deutschland sieht die Telekom nicht mehr als strategisches Investment an. "Was uns von Wettbewerbern unterscheidet, machen wir selbst. Beim Rest arbeiten wir mit Partnern zusammen", kündigte Telekom-Chef Tim Höttges auf der Hauptversammlung am Mittwoch an. Erst in der vergangenen Woche hatte sich die Telekom an einer Investorengruppe beteiligt, die die Sendemasten des Schweizer Mobilfunkbetreibers Sunrise erworben hat.