Lee bestritt vor Gericht jegliches Fehlverhalten. Sein Anwalt hat Berufung gegen das Urteil angekündigt, das die Rolle der großen Unternehmer-Dynastien in Südkoreas Gesellschaft neu bestimmen könnte. Das Präsidialamt erklärte, das Urteil biete die Chance, die Verflechtung von Industrie und Politik zu zerschlagen, die die Wirtschaft blockiere.

Der Chef der südkoreanischen Samsung -Gruppe und Vice Chairman von Samsung Electronics, Jay Y. Lee, ist am Freitag wegen Korruption zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Nach Ansicht des Gerichts hat der Enkel des Firmengründers versucht, sich mit Schmiergeldzahlungen die politische Unterstützung der früheren Präsidentin Park Geun Hye zu sichern.

In dem Verfahren wurde über sechs Monate ein Teil eines größeren Korruptionsskandals aufgearbeitet, in den auch Ex-Präsidentin Park und deren Vertraute Choi Soon Sil verwickelt sind. Park wurde nach wochenlangen Protesten abgesetzt. Gegen sie und Choi läuft ein separater Prozess.