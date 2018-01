 Facebook stuft Inhalte von Unternehmen und Medien zurück

Sie wollen in ein Flugzeug nach Seattle steigen. Sie wollen wissen, ob es sinnvoll ist, einen Regenschirm mitzunehmen. Sie rufen drei zufällig ausgewählte Freunde an, die dort wohnen und fragen jeden von ihnen einzeln danach, ob es regnet. Jeder Ihrer Freunde sagt mit einer Wahrscheinlichkeit von 2/3 die Wahrheit und lügt Sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/3 an. Alle drei Freunde sagen Ihnen „Ja, es regnet“. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in Seattle tatsächlich regnet?