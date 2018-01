Die Berater erstellen alljährlich das globale Markenranking BrandZ. Dieses Jahr haben sie erstmals eine separate Rangliste der 50 wertvollsten deutschen Marken erarbeitet und diese am Donnerstag veröffentlicht. SAP an Platz eins ist allerdings keine große Überraschung: Das Softwarehaus ist laut BrandZ seit Jahren schon die wertvollste deutsche Marke.

Allerdings sind noch nicht alle Hausaufgaben gemacht: „Wir sehen auch, dass Zuverlässigkeit allein nicht mehr ausreicht, um gute Markenwerte zu erzielen. Deutsche Marken sollten daher zukünftig stärker an ihrer Innovationskraft arbeiten und Erfolge in diesem Bereich deutlicher kommunizieren“, sagt Deutschlandchef Büchner. Die Berater wissen: Im Zeitalter der viel beschworenen Disruption liegt der Fokus auch auf der Innovationskraft von Unternehmen und Marken. Aus Verbraucherperspektive haben deutsche Marken – so hat es die Studie herausgefunden – durchaus Nachholbedarf, denn sie werden von Konsumenten als vergleichsweise wenig innovativ wahrgenommen.

„SAP ist eine globale Marke, deren Softwarelösungen heute weltweit überzeugen. Die Marke SAP repräsentiert 16 Prozent des Gesamtwerts des Top-50-Rankings“, sagt Bernd Büchner, Geschäftsführer bei Kantar Millward Brown in Deutschland. Das Unternehmen glänze durch eine stabile Geschäftsentwicklung sowie durch überzeugende Produkte und Lösungen. „Auf dieser Basis ist über Jahrzehnte ein multinationaler Software-Gigant mit 335.000 Unternehmenskunden aus den unterschiedlichsten Branchen und in 180 Ländern entstanden.“

Schwächen in der Innovationskraft – dafür Stärken in der Vertrauensbildung: Einige der Marken, denen die Deutschen am meisten vertrauen, werden auch am häufigsten weiterempfohlen. Das ist wichtig, denn Empfehlungen von Freunden und Bekannten sind für viele Deutsche noch immer kaufentscheidend. Viele deutsche Marken, die hohes Vertrauen genießen – wie etwa Lufthansa, Hipp, DHL, Adidas oder Miele – arbeiten seit Jahrzehnten an ihrem Image. „Diese Marken werden sehr oft empfohlen und schaffen eine starke emotionale Bindung zum Konsumenten“, heißt es in der Studie.